دوري أبطال آسيا 2: الشارقة يخسر أمام سباهان أصفهان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خسر فريق الشارقة أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

سجل هدف الشارقة الوحيد لوان مارتينز بيريرا (د 61) وسجل أهداف سباهان كل من محمد أمين هازبافي (د 12) وأريا يوسفي (د45) وجواد أغاييبور (د 90).

وكان فريق الوحدات الأردني قد فاز لحساب نفس المجموعة على استقلال دوشنبه الطاجيكي 1-0.