“دبي لصناعات الطيران” تؤجر 3 طائرات جديدة لـ”ايستار جيت” الكورية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة”، اليوم، توقيع اتفاقيات تأجير لثلاث طائرات جديدة من طراز بوينج 8-737 مع شركة “إيستار جيت” الكورية الجنوبية، ومن المقرر تسليم الطائرات في منتصف عام 2025 والربع الأول من عام 2026.

وبحسب “وام”، قال فيروز تار ابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “هذه الخطوة ستسهم في تعزيز شراكتنا المستمرة وتوسعها، وكلنا ثقة بأن انضمام الطائرات الثلاث سيدعم أسطول إيستار جيت وشبكة رحلاتها المتنامية وسيلبي الطلب المتزايد على رحلات السفر ذات الأسعار المنخفضة”.

من جهته قال تشو جونج سوك، الرئيس التنفيذي لشركة إيستار جيت: “واثقون بأن الطائرات الجديدة سيكون لها دور كبير في مساعدتنا على تلبية توقعات عملائنا وتعزيز خدماتنا التي تغطي أكثر من 20 وجهة مع خطط للمزيد من النمو، معربا عن تقديره لدعم شركة دبي لصناعات الطيران لجهودهم في تعزيز حضورهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كشركة طيران تنافسية منخفضة التكلفة”.

وتمتلك دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 500 طائرة، بما في ذلك 215 طائرة من بوينج، مع خطط لتوسيع أسطولها بشكل أكبر لتلبية الطلب المتزايد في السوق.