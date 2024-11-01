اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هؤلاء هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في تشرين الأول في إنكلترا

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر هؤلاء هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في تشرين الأول في إنكلترا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر تشرين الأول، بتصويت الجمهور.

وسيتنافس 6 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في شهر أتشرين بمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم:
محمد صلاح وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، جفارديول (مانشستر سيتي)، بريان مبيومو (برينتفورد)، داني ويلبيك (برايتون) وكريس وود (نوتينجهام فورست).

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا