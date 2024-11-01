هؤلاء هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في تشرين الأول في إنكلترا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر تشرين الأول، بتصويت الجمهور.

وسيتنافس 6 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في شهر أتشرين بمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم:

محمد صلاح وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، جفارديول (مانشستر سيتي)، بريان مبيومو (برينتفورد)، داني ويلبيك (برايتون) وكريس وود (نوتينجهام فورست).