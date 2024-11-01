الاتحادان الأوروبي والألماني يتغنيان بـ يورو 2024

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن الاتحادان الأوروبي والألماني، أن بطولة يورو 2024 واكبتها استثمارات بقيمة 29.6 مليون يورو في الاستدامة.

وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات سمحت لليويفا، بتنفيذ أكثر من 120 إجراء للاستدامة، وتحقيق 95% من أهدافه قبل انطلاق المسابقة القارية.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني: نجحنا في جعل الاستدامة، قضية رئيسية في يورو 2024، ونحن فخورون بذلك… سنواصل دفع قضية الاستدامة، وستكون بطبيعة الحال جزءاً من عرضنا لاستضافة بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2029.

ونوه البيان أن السفر بالجو انخفض بنسبة 75% مقارنة بنسخة أمم أوروبا عام 2016 في فرنسا، كما تقلص معدل انبعاثات الكربون بنسبة 21% والنفايات بنسبة 36%.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم صندوق المناخ 7 ملايين يورو لدعم 272 مشروعاً للبنية التحتية المستدامة للأندية الهواة والجمعيات الإقليمية في جميع أنحاء ألمانيا.