ليفربول اتصل ليبدي اهتمامه بـ عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أكدت صحيفة (بيلد سبورت) الألمانية أن مسؤولي ليفربول الإنكليزي اتصلوا بممثلي الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، وأبلغوه اهتمام ليفربول بضمّه في الصيف القادم.

ويبحث مسؤولو ليفربول عن تعويض الرحيل المحتمل للمصري الآخر محمد صلاح،وهناك شبه إجماع على أن عمر مرموش هو البديل المناسب لصلاح.

ولم تجرِ أي مفاوضات حتى الآن مع محمد صلاح لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وتشير المعطيات إلى أن صلاح سيغادر الريدز بنهاية الموسم.

ويقدم عمر مرموش مستوى متميزاً مع فريقهالألماني، وسجل هذا الموسم 9 أهداف في 8 مباريات يتساوى بها مع الإنكليزي هاري كين، نجم بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا.