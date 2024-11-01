آرني سلوت يأمل عودة لاعبيه بعد (التوقف الدولي)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي عن جاهزية فريقه، ووضع مصابيه قبل مواجهة برايتون، غداً السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

عن أليسون وجوتا قال سلوت: أعتقد أنني قلت ذلك بالفعل عدة مرات أنه من الصعب دائماً إخبارك بالضبط متى يكونون جاهزين لأن المرحلة الأخيرة من التعافي يمكن أن تكون دائماً بضعة أيام إضافية أو أقل… الحقيقة هي أنهم لن يكونا متاحين قبل فترة التوقف الدولي ولنرى ما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلينا بعد ذلك.

وأشار: كييزا لن يعود قبل فترة التوقف الدولي، لكن لم يتبق سوى أسبوع واحد، نأمل أن يتمكن من العودة مرة أخرى خلال فترة التوقف الدولي وأن يتمكن من الانضمام إلينا بعد ذلك.