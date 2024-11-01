الدوري البرازيلي (32): غريميو في ضيافة فلومينينسي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا فلومينينسي وغريميو، فجر غد السبت، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم.

يتواجد فريق فلومينينسي في المركز الثاني عشر بـ 36 نقطة، ويتواجد فريق غريميو في المركز الحادي عشر بـ 38 نقطة.

ويتصدر فريق بوتافوغو ترتيب فرق الدوري البرازيلي بـ 59 نقطة، يليه بالميراس بـ 58 نقطة، فورتاليزا بـ 57 نقطة، فلامينعو بـ 55 نقطة، وإنترناسيونال بـ 53 نقطة.