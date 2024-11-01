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الدوري الأرجنتيني (20): يونيون سانتا في يواجه نيولز أولد بويز

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف فجر غد السبت، مباريات الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، سينترال كوردوبا سانتياجو مع سان لورينزو، وعند الساعة 01:45 يلعب هوراكان مع جيمناسيا لابلاتا، ويلتقي يونيون سانتا في مع نيولز أولد بويز، الساعة 03:15، وأرجنتينوس مع فيليز سارسفيلد، الساعة 04:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
إستوديانتس لابلاتا × إنديبندينتي ريفاديفا 1-1
سارمينتو × إنديبندينتي 0-0
روزاريو سنترال × باراكاس سنترال 0-1
غودوي كروز × اتلتيكو توكومان 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- فيليز سارسفيلد: 38 نقطة
2- هوراكان: 35 نقطة
3- تاليريس كوردوبا: 32 نقطة
4- يونيون سانتا في: 30 نقطة
5- اتلتيكو توكومان: 30 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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