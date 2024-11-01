الدوري الأرجنتيني (20): يونيون سانتا في يواجه نيولز أولد بويز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف فجر غد السبت، مباريات الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلتقي الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، سينترال كوردوبا سانتياجو مع سان لورينزو، وعند الساعة 01:45 يلعب هوراكان مع جيمناسيا لابلاتا، ويلتقي يونيون سانتا في مع نيولز أولد بويز، الساعة 03:15، وأرجنتينوس مع فيليز سارسفيلد، الساعة 04:00.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

إستوديانتس لابلاتا × إنديبندينتي ريفاديفا 1-1

سارمينتو × إنديبندينتي 0-0

روزاريو سنترال × باراكاس سنترال 0-1

غودوي كروز × اتلتيكو توكومان 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- فيليز سارسفيلد: 38 نقطة

2- هوراكان: 35 نقطة

3- تاليريس كوردوبا: 32 نقطة

4- يونيون سانتا في: 30 نقطة

5- اتلتيكو توكومان: 30 نقطة