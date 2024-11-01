رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بذكرى اندلاع الثورة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون.