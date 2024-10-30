مدرب ليبيا يعلن قائمته لمواجهتي بنين ورواندا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - أعلن مدرب منتخب ليبيا، ناصر الخضيري، قائمة فريقه لمواجهتي بنين ورواندا في تشرين الثاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطة واحدة فقط.

وضمت القائمة 25 لاعباً، وهم:

مراد الوحيشي، البهلول أبو سهمين، صهيب بن سليمان، فاضل سلامة، أسامة بالعيد (الأهلي بنغازي)، صبحي الضاوي، عبد الميسر أبوشيبة (الاتحاد)، فرج غيضان، أحمد صالح، مهدي الكوت، مجدي أرتيبة (الأخضر)، سند بن علي، بدر حسن، عبد الله الميهوب (النصر)، نور الدين القليب، أحمد كراوع (الأهلي طرابلس)، محمد الشتيوي، فيصل البدري، أحمد سعد، عز الدين المريمي (الهلال)، أحمد عياد، محمد نوري خليل (التحدي)، محمد عياد (أبوسليم)، أسامة الشريمي (السويحلي)، مهند مصطفى المبروك (المدينة).