أنطونيو كونتي: نريد العودة إلى أبطال أوروبا، ونحلم بلقب الكالتشيو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - علّق أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، على فوز فريقه على مضيفه ميلان 2-0، أمس الثلاثاء، وعن احتمال تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، وقال كونتي: لا أحد يختبئ هنا، نحن ننظر بواقعية إلى ما نقوم به بعد 10 جولات، في نظري هو أمر لا يصدق، ولا يمكن حتى للأحلام المجنونة أن تتخيله… علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، أعلم أن اسمي ومسيرتي المهنية منحنوني المسؤولية منذ البداية لأنني حققت أشياء معينة.

وأكد: كل ناد يعرف هدفه من بداية الموسم، وهدفنا هو العودة لدوري أبطال أوروبا، فقد خرجنا منها لأول مرة منذ 14 عاماً.. إذا تمكنا من الدخول من الباب الأمامي (التتويج باللقب)، فسيكون ذلك أفضل، لكننا نعلم أن هناك 5 أو 6 أندية لديها نفس الطموح.

وواصل: سيكون فوز نابولي باللقب أمراً لا يصدق، لأننا منحنا أنفسنا فترة 3 سنوات لتحقيق ذلك، نابولي فاز باللقب قبل عامين، ميلان فاز به قبل 3 سنوات ويوفنتوس قبل 4… الفارق هو أن تلك الفرق أنهت الموسم الماضي في المربع الذهبي بعد ذلك، لكننا أنهينا الموسم بالمركز العاشر، خسرنا العديد من اللاعبين… المعجزات واردة ويمكن أن تحدث ويمكننا تسريع العملية.