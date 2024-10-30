كيف تجلس بثقة؟ دليل شامل لإتيكيت الجلوس المثالي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تساءلت يومًا عن تأثير وضعيتك أثناء الجلوس على صورتك الذهنية وثقتك بنفسك؟ قد يبدو الأمر بسيطًا، إلا أن إتيكيت الجلوس يلعب دورًا حاسمًا في كيفية إدراك الآخرين لك وتقييمهم لثقتك بنفسك. في هذا المقال، سنتعرف على أهمية إتيكيت الجلوس وكيف يمكن أن يساهم في ترك انطباع إيجابي وزيادة ثقتك بنفسك.

الجلوس بوضعية مستقيمة: يساعد على تحسين المظهر العام ويعكس الثقة بالنفس.

تجنب الانحناء: يعطي انطباعًا بالضعف وعدم الثقة.

الاستناد برفق: يمكنك الاستناد برفق إلى ظهر الكرسي، ولكن تجنب الانحناء إلى الأمام أو الخلف بشكل مبالغ فيه.

وضع اليدين بشكل مناسب: يمكنك وضع يديك على فخذيك أو على طاولة أمامك بشكل مريح.

الحفاظ على اتصال بالعين: يعكس الثقة بالنفس والاهتمام بالمحادثة.