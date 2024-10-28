نجاة شخصين من الغرق في عمان والفضل يعود للدفاع المدني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - نجا شخصان من الغرق في بحر هائج في عُمان. وذلك بعد قيام أفراد هيئة الدفاع المدني والطوارئ العمانية الذين تصادف وجودهم في المكان بإنقاذ الرجلين رغم خطورة المهمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الدفاع المدني والطوارئ لقطات لعملية الإنقاذ البطولية وسط الأمواج العالية للبحر الهائج.

ووفقاً للسلطات الحكومية، كان الوكيل ماجد سيد، وهو من سكان محافظة ظفار، مسافراً في منطقة السدة عندما وقع الحادث.

وبعد سماعه نداء استغاثة من البحر، توجه الوكيل سيّداد، الذي لديه خبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، على الفور إلى الإنقاذ، وأنقذ أحد الغريقين ثم عاد إلى البحر لإنقاذ الآخر.

وقال العميد علي بنسيف المكبري، رئيس هيئة الدفاع المدني وخدمات الطوارئ، إن العميد شداد”جسّد أسمى قيم الشجاعة والتضحية بإنقاذ ضحيتين من الغرق“.

وبالإضافة إلى التكريم الرسمي، تلقى شداد سيلاً من عبارات الثناء على شجاعته وأشاد به أبناء بلده.