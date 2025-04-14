سحب قرعة بطولة دوري النخبة للفرق الأهلية لكرة القدم بنادي السلام

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: سحبت بمقر نادي السلام بفرعه في ولاية شناص مساء امس الأول قرعة بطولة دوري النخبة للفرق الأهلية لكرة القدم بنادي السلام، رعى سحب القرعة محمد بن عبدالله العمري عضو اللجنة الاستشارية بالنادي وبحضور محمد بن مسعود المخمري رئيس لجنة المسابقات بالنادي والأعضاء ورؤساء وممثلي الفرق المشاركة البالغ عددها (15) فريقا تم تقسيمها إلى (3) مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق الوديات وابوبقرة وحسيفين والعقر وغضفان والمجموعة الثانية ضمت فرق الطريف والفرفارة والبليدة وحميراء والرميلة والمجموعة الثالثة ضمت فرق الوطن والشعب والجزيرة ومرير المطاريش والتعاون ويصعد إلى دور الثمانية الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل ثالثين ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى (4) فرق والفريق الاخير من كل مجموعة (الترتيب الاخير من كل مجموعة) وتقرر انطلاق البطولة يوم 24 من أبريل الحالي تقام مباريات البطولة بملعبي النادي في شناص ولوى.

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