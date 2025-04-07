عشرون شوطا لفئة اللقايا فـي منافسات اليوم الثاني بمضمار الفليج ببركاء

فـي مهرجان كأس جلالته للهجن

بركاء ـ من محمد المعولي:

لليوم الثاني على التوالي تتواصل أشواط منافسات مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن 2025م، الذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجانة السلطانية بميدان الفليج بولاية بركاء، حيث أقيم يوم أمس عشرون شوطاً لفئة اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، منها أربعة عشر شوطًا في الفترة الصباحية وستة أشواط في الفترة المسائية.

ففي الشوط الأول ‏توجت بالمركز الأول جبارة لمالكها حميد بن سليم بن عامر السيفي، تلتها في المركز الثاني ريفال لمالكها سعد بن حمد بن علي الجنيبي، وحلت ثالثاً وصفة لمالكها خالد بن سالم بن هدوب العمري.

وفي الشوط الثاني ‏حقق المركز الأول الطاير لمالكه عامر بن صقر بن سالم الوهيبي، وجاء في المركز الثاني السريع لمالكه محمد بن علي بن حميد الوهيبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب نجد لمالكه سالم بن عبدالله بن راشد القليبي.

في الشوط الثالث فازت فخر بالمركز الأول لمالكها مطر بن سالم بن حمد الحبسي، وحصلت راهية على المركز الثاني لمالكها سيف بن سليمان القنوبي، وجاءت هملولة بالمركز الثالث لمالكها عبدالله بن بخيت العويسي.

في الشوط الرابع تمكن الشامخ من حصد لقب الشوط لصالحه وفاز بالمركز الأول لمالكه علي بن محمد بن سالم الوهيبي، وحقق شاهين المركز الثاني لمالكه ناصر بن عبدالله بن شامس المحاربي، واحتل المركز الثالث شاهين لمالكه أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي.

في الشوط الخامس ‏فازت دولة بالمركز الأول لمالكها أحمد بن سعيد بن ناصر الراشدي، تلتها في المركز الثاني هوايل لمالكها ناصر بن محمد بن مسعد الربيعي، أما المركز الثالث فكان من نصيب سلابة لمالكها إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي.

والشوط السادس ‏توج هداد بالمركز الأول لمالكه إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي، وجاء الشامي في المركز الثاني لمالكه سعود بن علي بن عبدالله الحبسي، وحصل ملهم على المركز الثالث لمالكه حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي.

والشوط السابع فازت النود بالمركز الأول لمالكها حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، وحققت المركز الثاني شودة لمالكها خميس بن حمد بن شفيان الهاشمي، وبالمركز الثالث جاءت هدو لمالكها جاسم بن سالم بن علي الغيلاني.

والشوط الثامن توجت إنذار بالمركز الأول لمالكها حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، وجاءت نشايب في المركز الثاني لمالكها حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، واحتلت رغد المركز الثالث لمالكها الحمد بن سالم بن سيف الدرعي.

والشوط التاسع ‏حقق المركز الأول جلمود لمالكه الحمدي بن سالم بن سيف الدرعي، تلاه في المركز الثاني شامان لمالكه حاتم بن سالم بن جمعه الجنيبي، وحل ثالثاً الشميمي لمالكه مانع بن حمد بن سالم الجحافي.

والشوط العاشر ‏فازت الجذابة بالمركز الأول لمالكها عبدالله بن العبدان المالكي، وحصلت جبارة على المركز الثاني لمالكها محمد بن حمد بن حميد المشايخي، ونالت المركز الثالث آمال لمالكها سلطان بن محمد بن حميد الجحافي.

والشوط الحادي عشر ‏توجت معشوقة بالمركز الأول لمالكها ناصر بن علي بن جعروف الزرعي، تلتها في المركز الثاني العزرة لمالكها سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الظبي لمالكها علي بن عامر بن محمد البطيني.

والشوط الثاني عشر ‏فاز الوضيحي بالمركز الأول لمالكه صالح بن علي بن سعيد الوهيبي، وجاء سهم في المركز الثاني لمالكه جابر بن علي بن راشد الجابري، وحصل على المركز الثالث النشمي لمالكه غريب بن مسلم بن حمد الجنيبي.

والشوط الثالث عشر ‏احتلت صدارة الشوط ثمينة لمالكها عايض بن سيف بن عبدالله الحبسي، وحققت شودة المركز الثاني لمالكها محمد بن سعيد بن عامر المشايخي، وحلت ثالثاً دوامة لمالكها عبدالله بن عامر بن حمد الجحافي.

والشوط الرابع عشر ‏نالت المركز الأول غاية لمالكها عثمان بن عيد بن سالم القنوبي، وجاءت شواهين بالمركز الثاني لمالكها حمد بن مبارك بن سنان الحرسوسي، وبالمركز الثالث أتت الهبيبة لمالكها العبد بن علي بن محمد الزرعي.

أشواط اليوم

يقام صباح اليوم الثلاثاء اثنا عشر شوطاً منها تسعة أشواط لفئة الجداع لمسافة 6 كيلومترات بالإضافة إلى ثلاثة أشواط للراكب البشري لفئة الثنايا والحول لمسافة كيلومترين.