انطلاق منافسات كأس جلالته للهجن لعام 2025 بمضمار الفليج ببركاء

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

انطلقت صباح أمس منافسات مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن 2025م، وذلك بمضمار الفليج لسباقات الهجن بولاية بركاء والذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالهجانة السلطانية، خصصت أشواط المهرجان في يومه الأول لفئة الحجائج، حيث أقيمت ٣٢ شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات منها ٢٣ شوطاً في الفترة الصباحية وتسعة أشواط في الفترة المسائية خصصت تسعة عشر شوطاً للأبكار وثلاثة عشر شوطاً للجعدان، خصصت تسع سيارات لملاك النوق الفائزة بالمركز الأول في أشواط الفترة المسائية بالإضافة إلى الجوائز النقدية للفائزين في أشواط الفترة الصباحية.

‏في الشوط الأول حققت المركز الاول شعاع لمالكها فاضل بن عبدالله الجحافي، وجاءت في المركز الثاني عزايم لمالكها محمد بن علي الحميدي الوهيبي، تلتها في المركز الثالث زاهية لمالكها عبدالله بن حمد العمري، وفي الشوط الثاني جعدان توج بالمركز الاول منحز لمالكه ناصر بن علي الغفيلي، تلاه في المركز الثاني الستمي لمالكه علي بن سعيد العويسي، وجاء في المركز الثالث الخفيف لمالكه عبيد بن سعيد الجنيبي، وفي الشوط الثالث ( بكار)، ‏ توجت بالمركز الاول سلطانة لمالكها حميد بن سالم السيفي، تلتها في المركز الثاني مياسة لمالكها عبدالله بت علي المبيحسي، أما المركز الثالث فكان من نصيب غارة لمالكها سعيد راشد العمري، وفي الشوط الرابع جعدان جاء في المركز الأول ولد اهتمام للهجانة السلطانية والمضمر حمد بن محمد الوهيبي ،وفي المركز الثاني صمصام لمالكه سعيد بن يعقوب السعيدي، وحقق المركز الثالث عشاق لمالكه بدر بن سالم الزرعي، وفي الشوط الخامس ابكار فازت بالمركز الاول غارة لمالكها سيف بن محمد الدرعي، وفي المركز الثاني الشروط لمالكها احمد بن محمد المالكي ، وحقق المركز الثالث نوف لمالكها عبدالله بن محمد الجابري، وفي الشوط السادس جعدان توج مبشر بالمركز الاول لمالكه على بن حميد الجنيبي، تلاه في المركز الثاني ناصي لمالكه محمد بن فاضل الدرعي ،اما المركز الثالث فكان من نصيب برزان لمالكه محمد بن صقر العمري .

وفي الشوط السابع ابكار، توجت بالمركز الاول الزاهية لمالكها على بن حمدان المحاربي، وجاءت في المركز الثاني الهنوف لمالكها خالد بن عبدالله الحجري ،تلتها في المركز الثالث العزوم لمالكها سيف بن محمد الدرعي، وفي الشوط الثامن ابكار حققت المركز الاول ثروه لمالكها ناصر بن عبيد الدرعي، وجاءت في المركز الثاني قمريه لمالكها صقر بن ناصر الوهيبي، وفي المركز الثالث الظبي لمالكها عوض بن عبيد الوهيبي، وفي الشوط التاسع جعدان حقق المركز الاول شمعدان لمالكه على بن سعيد العويسي، وجاء في المركز الثاني مجد لمالكه حمد بن محمد المالكي، وجاء في المركز الثالث هتان لمالكه مايد بن علي، وفي الشوط العاشر ابكار ظفرت بالمركز الاول سلسبيل لمالكها حمد بن علي الدرعي، وجاءت في المركز الثاني غبة لمالكها حامد بن حمود البوسعيدي، وفي المركز الثالث الفايزة لمالكها سليمان بن ناصر المالكي، وفي الشوط الحادى عشر ابكار توجت بالمركز الأول هملولة لمالكها حمد بن سعيد الحبسي، وحققت المركز الثاني امجاد لمالكها عبدالله بن علي المبيحسي، تلتها في المركز الثالث ملامح لمالكها احمد بن محمد الجابري، وفي الشوط الثاني عشر جعدان فاز بالمركز الأول الطياري لمالكه عبدالله بن سعيد الوهيبي، وجاء في المركز الثاني مجد لمالكه علي بن عبدالله العسكري، وحقق المركز الثالث الدنقلاوي لمالكه محمد بن سعيد الربيعي.

وفي الشوط الثالث عشر ابكار، توجت بالمركز الاول الشاهينية لمالكها سلمان بن سعيد الوهيبي، وجاءت في المركز الثاني قصايد لمالكها خليفة بن هويدن المهري، وفي المركز الثالث طموح لمالكها ناصر بن الغفيق المالكي، وفي الشوط الرابع عشر أبكار فازت النصيبا بالمركز الأول لمالكها سباع بن محمد بن سباع المقبالي، وحققت المركز الثاني غزر لمالكها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وحلت ثالثاً هملولة لمالكها صالح بن سليم بن الصغير الجحافي، وفي الشوط الخامس عشر جعدان، توج بالمركز الأول معاند لمالكه محمود بن سلمان بن سالم الوهيبي، تلاه في المركز الثاني رعد لمالكه عبدالله بن عوض بن سليمان الهديوي، وجاء الواعي في المركز الثالث لمالكه راشد بن عبيد بن عبدالله الوهيبي ، وفي الشوط السادس عشر ابكار تمكنت الشيابية من حسم نتيجة الشوط وفازت بالمركز الأول لمالكها سيف بن علي بن محمد الوهيبي، وحصلت العنود على المركز الثاني لمالكها سعيد بن عامر بن سالم المغيري، وجاءت في المركز الثالث صحاري لمالكها إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري.