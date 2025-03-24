المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأممتأهل المنتخب البرتغالي للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الدنماركي 5-2 في إياب الدور ربع النهائي يوم الأحد، في مباراة استمرت لوقتين إضافيين إثر انتهاء الوقت الرسمي بفوز البرتغال 3-2 وهي النتيجة التي توازي فوز المنتخب الدنماركي في الذهاب بهدف دون رد.

سجل أهداف البرتغال كل من ترينكاو هدفين في الدقيقتين (86 و91)، وكرستيانو رونالدو في الدقيقة (72)، وغونزالو راموس (115) وأندرسون بالخطأ في مرمى فريقه (38)، فيما سجل هدفي الدنمارك كريستينسن (56)، أريكسون (76).

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب البرتغالي للمرة الثالثة في تاريخه لنصف النهائي ويضرب موعدا مع المنتخب الألماني.

ويعد المنتخب البرتغالي أول منتخب يفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدور ذاته، نجح المنتخب الألماني في حجز مقعده في نصف النهائي لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما، ليستفيد المنتخب الألماني من فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف ليبلغ المنتخب نصف النهائي بمجموع المباراتين بالفوز بخمسة أهداف مقابل أربعة.

تقدم منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف دون رد، في الشوط الأول عن طريق جوشوا كيميتش من ركلة جزاء في الدقيقة (30)، وجمال موسيالا (36)، وتيم كلينيست (45)، فيما أدرك المنتخب الإيطالي التعادل عن طريق كل من مويس كين هدفين في الدقيقتين (49 و69)، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة (90) من ركلة جزاء.

وبلغ المنتخب الإسباني المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي بتعادل المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما وهي النتيجة التي توازي نتيجة الذهاب المنتهية بالتعادل بهدفين لكل منتخب.

سجل أهداف إسبانيا كل من أوريازابال هدفين في الدقيقتين (8 و67)، ولامين يامال في الدقيقة (103)، فيما سجل للمنتخب الهولندي ديباي (54)، وماستن (79)، وتيون (109).

وحجزت فرنسا بطاقة التأهل بعد فوزها على ضيفتها كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الرسمي والإضافي بتقدم فرنسا بهدفين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز كرواتيا على أرضها 2- صفر، وجاء فوز فرنسا بنفس النتيجة إيابا ليعادل النتيجة بين الفريقين، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ومن ثم ضربات الترجيح.

سجل هدفي المنتخب الفرنسي مايكل أوليس في الدقيقة (52)، وعثمان ديمبلي (80).

وسيلعب المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي مع نظيره الإسباني.