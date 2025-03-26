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أخبار اليمن : الأرصاد :هطول أمطار على عدد من المحافظات

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المؤتمر نت - الأرصاد :هطول أمطار على عدد من المحافظات
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إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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دوت الخليج -
الأرصاد :هطول أمطار على عدد من المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ذمار، المحويت، حجة، ريمة، إب، صنعاء وعمران.
ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، البيضاء، صعدة وشرق الحديدة.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: حجة: 73.2 ملم، المحويت: 35.9، إب: 9.2، ذمار: 6.5، صنعاء: 3.5، تعز: 1.5ملم.
وهطلت أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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