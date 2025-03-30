الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الفطر السعيد.جاء فيها :
الاخ المناضل الشيخ صادق أمين ابو راس،يسعدني أن ارفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ، بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. سائلاً المولى القدير أن يهله عليكم وعلى قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصاره وأبناء الشعب اليمني الثابت الشامخ في وجه العدوان وكل القوى الوطنية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي والأسرائيلي والبريطاني بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من التلاحم الوطني والثبات.
ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتهم في لمّ الشمل ووحدة الصف والاصطفاف لمواجهة التحديات المحيطة بالأمة والانتصار لقضية الأمة المركزية فلسطين وصنع الواقع الزاخر بالحرية والكرامة والشموخ والبناء والتطور والازدهار
كل عام وانتم بخير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.