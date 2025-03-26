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أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء

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  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 1/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 2/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 3/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 4/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 5/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 6/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 7/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 8/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 9/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 10/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 11/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 12/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 13/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 14/15
  • أخبار اليمن : تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء 15/15

المؤتمر نت - تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء
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إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن

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دوت الخليج -
تشييع جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والامن بصنعاء
شيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا في جبهات العزة والكرامة.
حيث تم تشييع جثامين الشهداء المقدم محمد منصور الزغافي، والرائد شعيب علي هاجر، والنقيب يحيى حسين الكبسي، والملازم أول صالح صالح القطاع.
وقد أقيم لجثامين الشهداء مراسيم تشييع رسمية شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح، ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني، وقائد قوات النجدة بمحافظة الجوف العميد علي الذرحاني، وقائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف بسام عشيان، وقائد الأمن المركزي بالجوف العميد يحيى عسكر، وشخصيات اجتماعية وزملاء وأقارب الشهداء.
وجرت مراسم التشييع للشهداء بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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