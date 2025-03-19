محافظ الداخلية يشيد بمبادرة جمعية بهلاء للفروسية ويؤكد دعم المحافظة لهذه الفعاليات الأصيلة

بهلاء تنظم مهرجانا للفروسية وسباقا للخيل ثالث أيام عيد الفطر المبارك

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

أشاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية بمبادرة جمعية بهلاء للفروسية لتنظيم مهرجان الفروسية وسباق الخيل التقليدية ثالث أيام عيد الفطر السعيد، مؤكدا سعادته أن الجمعية تبذل جهودا خيرة من منطلق حرص القائمين عليها على إحياء الموروث العماني الأصيل لهذه الرياضة العربية العريقة فشغفهم برياضة الفروسية واهتمامهم الكبير بها يتجلى من خلال رعايتهم لميدان الفروسية والعمل على تطويره بشكل مستمر وهذا شيء يسعدنا ونتمنى أن تتواصل هذه المسيرة كما أشاد سعادته بالجهود التي يبذلها الاتحاد العماني للفروسية والسباق والتفافهم حول هذه الرياضة على مستوى سلطنة عمان ومحافظاتها وولاياتها مؤكدا سعادته أن المحافظة ترفد مثل هذه الفعاليات الرياضية ونقف بجانب أصحابها، فهذه مبادرات متأصلة في مجتمعنا العماني وحضوره متميز معها. وأضاف سعادته في تصريح صحفي نأمل أن تكون فعالية مهرجان الفروسية بولاية بهلاء التي ستقام الأيام القادمة فعالية جامعة والمشاركة فيها إيجابية ومكثفة وتحقق نتائج إيجابية وتكون محل رضا من أبناء المحافظة ومن الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها وندعو كافة الجهات بدعم وتشجيع هذه الفعالية المنتظرة .

من جانبه قال عبدالله بن سعيد بن سلطان المعني رئيس جمعية بهلاء للفروسية أن مهرجان الفروسية وسباق الخيل سيقام على ميدان الفروسية المجاور لسيح الشامخات بولاية بهلاء بدعم من مكتب محافظ الداخلية وذلك تحت رعاية سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتطوير العمراني للإسكان وسيتضمن العديد من الفقرات أبرزها عرضة للخيل التقليدية يجسد من خلالها الفرسان مهاراتهم في الوقوف على ظهور الخيل ومهارات التقاط الأوتاد والرمي بالقوس وقفز الحواجز إلى جانب مهارات الفروسية المعروفة كمحورب الخيل والهمبل وتنويم الخيل، كما سيتنافس أكثر من ١٥٠ فارسا من أبناء ولايات محافظة الداخلية في خمسة أشواط تحمل مسميات أبرز المعالم الدينية الأثرية بالمحافظة والتي وقع عليها الاختيار فالشوط الأول وهو شوط الخيول العربية الأصيلة على كأس مكتب المحافظ سيحمل مسمى جامع بهلاء التاريخي ويتنافس فيه ٧ فرسان والشوط الثاني وهو شوط للخيول العربية الأصيلة ويحمل مسمى مسجد المضمار بسمائل ويتنافس فيه ١٢ فارسا، والشوط الثالث للخيول العربية ويحمل مسمى مسجد الشواذنة بولاية نزوى ويشارك فيه ١٣ فارسا والشوط الرابع ( شوط مسجد جامع مقزح بولاية إزكي ) للخيول العربية ويتنافس فيه ١٣ فارسا، الشوط الخامس ( شوط المسجد الشرقي بالغافات) وتتنافس فيه الخيل والإبل وفعالية عرضة الخيل وتحمل مسمى جامع الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي بأدم وفعالية مهارات الفروسية وتحمل مسمى جامع أبي سعيد الكدمي بولاية الحمراء، كما سيتضمن المهرجان فقرات للفنون الشعبية التقليدية وعروضا للطيران الشراعي.