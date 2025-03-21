وفاة 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 02:04 صباحاً - قُتل ستة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الذي استهدف منزلًا في بلدة عبسان شرق خان يونس. وذكر شهود عيان أن المنزل المستهدف دُمِّر بالكامل، وأن جثث القتلى ما زالت تحت الأنقاض. وتعمل الطواقم الطبية على انتشال الضحايا وإنقاذ المصابين.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تصعيد إسرائيلي للعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق مدنية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 710 فلسطينيين وأصيب أكثر من 900 آخرين في غارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهت مرحلته الأولى في 1 مارس 2025.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. وتطالب حركة حماس بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 162 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.