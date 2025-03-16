اتحاد السلة يوقع عقدا مع شركة الأجراس للاتصالات لدعم منتخب المرأة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير ـ عمار المسافر :

وقع الاتحاد العماني لكرة السلة وشركة الأجراس للاتصالات مذكرة تعاون لدعم منتخب الفتيات ولاعبات مراكز تدريب الرياضيين لكرة السلة، وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة بدعم منتخبات المرأة بجميع فئاتها إلى جانب دعم لاعبات مراكز تدريب الرياضيين حسب الاشتراطات الفنية للاتحاد، وجاءت الاتفاقية ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم كرة السلة، وقعت الاتفاقية بمقر الاتحاد العماني لكرة السلة بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بولاية بوشر.

وقع الاتفاقية من الاتحاد العماني لكرة السلة المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة ومن جانب الشركة مالك عبد الرحيم الخالدي رئيس مجلس إدارة شركة الأجراس للاتصالات بحضور سعيد بن أحمد بن سالم الحبسي رئيس لجنة المسابقات القائم بأعمال أمين السر العام وهبة بنت سعيد الناعبية رئيسة لجنة رياضة المرأة بالاتحاد.