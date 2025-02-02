نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع الخطيب ورمضان لحسم خريطة صفقات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور بأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل اجتماع الخطيب ورمضان لحسم خريطة صفقات الأهلي

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: الاجتماع تم الحديث خلاله عن أهداف الفريق خلال ما تبقى من الموسم

وأضاف: تم الحديث خلال الاجتماع عن صفقة كوتيسا والتي توقفت خلال الساعات الأخيرة بسبب عدم وضوح موقف اللاعب والنادي السويسري

وتابع: تم الحديث أيضا عن إمكانية ضم لاعب محلي جديد خلال الساعات القليلة المقبلة وتم عرض عدد من الأسماء لدراسة ضمهم