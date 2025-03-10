فوز نابولي وروما وبولونيا في الكالتشيو
واصل نابولي مطاردته لصدارة الدوري الإيطالي بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من "الكالتشيو".
ورفع نابولي رصيده إلى 60 نقطة، ليبقى على بعد نقطة واحدة من المتصدر إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 45 نقطة في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى، انتزع روما فوزاً صعباً خارج ملعبه على إمبولي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، في حين ظل إمبولي عند 22 نقطة في المركز الـ18، ليواصل صراعه للهروب من مراكز الهبوط.
أما بولونيا، فحقق انتصاراً مهماً على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه في المركز السادس برصيد 50 نقطة، فيما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 26 نقطة في المركز الـ15.
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