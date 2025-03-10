حسن الخطيب: المشكلة ليست في الاستيراد ولكن في التصدير..…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 01:12 صباحاً - حمدي أحمد_ قال حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن دورنا في المجموعة الاقتصادية هو خلق مناخ جاذب للاستثمار والقطاع الخاص.

وأضاف الخطيب خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن الحكومة تعمل على وضع سياسات تشجع التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف وضع مصر ضمن أول ٥٠ دولة في تنافسية التجارة العالمية.

وأوضح أن فاتورة الاستيراد المصري ليست بها مشاكل كما يتصور البعض، لأن 83% منها مستلزمات إنتاجية، و9% سلع أساسية ، لكن مشكلتنا تصديرية لأن نسبة التصدير 10% من الناتج القومي وهذا رقمي متدني للدولة .

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السياسة النقدية كانت سبب رئيس في عدم تنافسية مصر في التصدير لأنها كانت تضع العملة المصرية بأعلى من قيمتها خلال السنوات الماضية، بينما الان سعر الصرف مرن .

ولفت إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر 14 يوم وهذا الأمر يكلف مصر 2 مليار دولار سنويا، ونستهدف هذا العام الوصول إلى يومين، أي تخفيض زمن الإفراج والتكلفة 75%.

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وذكر أن قرار إلغاء أجازة الجمارك يوفر 300 مليون جنيه للدولة، لافتا إلى أنها خطوة ضمن خطوات عديدة مطلوب تنفيذها، مشيرًا إلى تقديم 30 إجراء للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين من أجل تنفيذها لتعزيز تنافسية مصر في التجارة العالمية.