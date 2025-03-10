كيف تنظم مواعيد وجباتك في رمضان لضمان الصحة الجيدة؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 12:56 صباحاً - فوائد تنظيم مواعيد الوجبات في رمضان

رمضان هو شهر الصيام والتأمل الروحي، ويُعد تنظيم مواعيد وجباتك خلال هذا الشهر الفضيل أمرًا هامًا لضمان الصحة الجيدة والحفاظ على نشاط الجسم. الفترة الزمنية بين الإفطار والسحور تعتبر فرصة لتحقيق التوازن الغذائي الذي يحتاجه الجسم.

أهمية الإفطار الصحي

يُعتبر الإفطار الوجبة الرئيسية بعد صيام يوم طويل، لذلك من المهم أن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة. يجب أن تتضمن وجبة الإفطار:

الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز أو الخبز الكامل، لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة.

البروتينات مثل اللحوم أو الأسماك أو البقوليات.

الخضروات للحصول على الفيتامينات والمعادن.

هذه التركيبة تساعد في استعادة الطاقة المفقودة وتعزز الشعور بالشبع.

وجبة السحور وأهميتها

تُعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية في رمضان، حيث تزوّد الجسم بالطاقة اللازمة لقضاء يوم الصيام. يجب أن تكون وجبة السحور غنية بالألياف والبروتينات وتشمل:

الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الشوفان أو الحبوب الكاملة.

البروتينات مثل البيض أو الزبادي.

السوائل، خاصة الماء، للحفاظ على توازن السوائل في الجسم خلال النهار.

الحفاظ على تنظيم مواعيد الوجبات وتناول الطعام الصحي في رمضان يساعد في الحفاظ على الصحة العامة وتجنب الشعور بالإرهاق.