الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف ”حارس الأهلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 04:32 مساءً - تلقت لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة ا.د.سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تظلمًا من قناة النادي الأهلي، بشأن قرار المجلس بأداء القناة مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.

وتضم لجنة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، في عضويتها كلًا من ا.د.حمدي أبو العينين، أستاذ الإعلام، والكاتب الصحفي محمد أمين، وا.د.هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام، والدكتورة لمياء محمود خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، والمستشارة ريم هندي.