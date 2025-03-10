أخبار اليمن : صنعاء: اجتماع للجنة الدمج بمصلحة الجمارك

صنعاء: اجتماع للجنة الدمج بمصلحة الجمارك
ناقشت لجنة الدمج بمصلحة الجمارك في اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، سير عمل لجنة الدمج وكذا فرق الدمج المشكلة من قبل المصلحة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء لجنة دمج مصلحتي الجمارك والضرائب، التقارير الأولية المرفوعة من قبل فرق العمل القانونية والمالية والبشرية والوثائق وكذا الفريق الفني والتقني حول ماتم انجازه خلال الخمسة الأيام الماضية من تشكيل فرق الدمج بمصلحة الجمارك.
وشدد رئيس المصلحة المهندس مرغم على أهمية أن تبنى أعمال فرق الدمج وفقا للمنهجية الصحيحة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود والاستشعار بحجم المسؤولية التي يتحملها الجميع خلال هذه المرحلة خاصة وأن الأهداف المرجوة لعملية الدمج تعتبر انطلاقة جديدة في مسار التغيير والبناء وترسيخ قيم ومبادئ العمل المؤسسي في أجهزة ومرافق الدولة.
من جانبها أكدت لجنة الدمج والفرق المشكلة حرصها على بذل الجهود لاستكمال المهام والأعمال المناطة بها وتقديمها للاجتماع القادم.
وأشارت إلى أن حجم العمل واهميته في مصلحة الجمارك قد يتطلب المزيد من الوقت لاستكمال مهام فرق العمل.
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