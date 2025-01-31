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أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود إنه يتمنى تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في دوري المحترفين السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده في مناقشات مستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إقامة مونديال 2034 في الشتاء.

وزير الرياضة السعودي: «صفقة التعاقد مع محمد صلاح سيكون لها مزايا عديدة»

وتزايدت التكهنات حول إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي، خاصة في ظل تألقه اللافت مؤخرًا، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وفي رد على سؤال خلال مقابلة عبر البرنامج الحواري للإعلامي البريطاني بيرس مورجان على شبكة يوتيوب، مساء اليوم الخميس، حول ما إذا كان صلاح هو الجائزة الكبرى المنتظرة من بلاده، قال الأمير عبد العزيز: "بالتأكيد، لأنها صفقة متعددة المزايا، كما أننا نحب تواجده معنا."

وأضاف: "نشعر وكأننا كتلة واحدة مع الشعب المصري، هناك قواسم مشتركة بيننا على مستوى الثقافة والتاريخ وأمور أخرى"، مشيرًا إلى أن وجود محمد صلاح أو نجوم آخرين سيكون امتيازًا جديدًا للدوري السعودي. وأوضح أن إمكانية إتمام الصفقة من عدمها مرهونة بمسؤولي الأندية ومصير المفاوضات.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن صلاح كان قد قال في 3 يناير الماضي إن المسافة بعيدة بينه وبين مسؤولي ليفربول في مسار المفاوضات لتوقيع عقد جديد.

في سياق آخر، فازت السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034 بالتزكية في الشهر الماضي، ومن المتوقع ألا تقام البطولة في الصيف بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بمواعيد البطولة، قال الأمير عبد العزيز: "هذا موضوع مطروح للنقاش مع مسؤولي فيفا، وأثق أن القرار النهائي سيتعلق بأفضل خطوة تضمن أفضل تجربة للجمهور."

وأشاد بتجربة قطر في تنظيم كأس العالم 2022 في الشتاء، حيث قال: "لم يؤثر إقامة كأس العالم في هذا الموعد على عمل أي شخص أو جهة بشكل كبير"، موضحًا أن بعض اللاعبين يفضلون إقامة البطولة في منتصف الموسم لأنهم يكونون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية.

واختتم الأمير عبد العزيز تصريحاته بالقول: "نحن في نقاش مفتوح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة الجميع".