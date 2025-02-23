اليوم .. ختام بطولة ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية

تختتم مساء اليوم بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية 2025م، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وبحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي المؤسسات الحكومية المشاركة، ويلتقي في المباراة النهائية فريقا شؤون البلاط السلطاني ووزارة التربية والتعليم في الساعة الثامنة مساءً على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لتحديد الفريق الفائز بلقب البطولة في نسختها الأولى، ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي سيكون طرفاها فريق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 512 لاعبا يمثلون 32 مؤسسة حكومية، وشهدت البطولة تسجيل 187 هدفا و32 ركلة جزاء وأدار المباريات 26 حكما، فيما بلغ عدد الإداريين في البطولة 182 إداريا.

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