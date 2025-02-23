الغشب بطلا لدوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم

العوابي ـ من حمود الخروصي:

اختتمت بولاية العوابي بطولة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم، والتي نظمها المركز الرياضي بالولاية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، التقى في المباراة النهائية فريق الملدة من نادي المصنعة مع فريق الغشب من نادي الرستاق، وانتهى اللقاء بفوز فريق الغشب بهدفين نظيفين، وسبق المباراة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريق القرط من نادي المصنعة وفريق النور من نادي نخل واستطاع فريق النور الفوز بهدف دون مقابل ويحصل بذلك على المركز الثالث وجاء القرط في المركز الرابع.

في الختام كرم راعي المناسبة الرعاة المساهمين في الدوري، وتم تكريم فريق القرط الفائز بالمركز الرابع بمبلغ مالي وقدره (400) ريال وميداليات، وكرم فريق النور الحاصل على المركز الثالث بالميدالية البرونزية ومبلغ مالي وقدره (700) ريال، وكرم فريق الملدة بالميدالية الفضية ومبلغ مالي قدره (1000) ريال، وتوج بطل الدوري فريق الغشب بكأس البطولة وبالميدالية الذهبية ومبلغ مالي قدره (1500) ريال.