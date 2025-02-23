ختام منافسات المهرجان السنوي الـ 25 لسباقات الهجن بولاية ثمريت

اختتمت مساء امس الاول على مضمار الهجن بولاية ثمريت في محافظة ظفار منافسات المهرجان السنوي الـ 25 لسباقات الهجن الذي نظمه مكتب والي ثمريت على مدى 7 أيام. تضمن المهرجان مسابقات متنوعة شملت فئة المحالبة بمشاركة أكثر من 280 ناقة من مختلف ولايات محافظات سلطنة عُمان في فئاتها الثلاث (المجاهيم والعمانيات والضرائب) إلى جانب مسابقة المزاينة في فئة العمانيات والمجاهيم بمشاركة أكثر من 120 ناقة شاركت في أشواط الفردي للمجاهيم والعمانيات والضرائب، وأشواط الجمل والترصيص، كما تضمن المهرجان مسابقة السباق التنافسي بمشاركة أكثر من 50 ناقة بالإضافة إلى مسابقة فئة الرماية المفتوحة التي شهدت مشاركة أكثر من 1000 رامٍ. واشتمل ختام المهرجان على أربعة أشواط للسباق التنافسي، خصص الشوط الأول لحجائج أبكار لأبناء ولاية ثمريت، والشوط الثاني لحجائج أبكار المفتوح لأبناء محافظة ظفار، فيما خصص الشوط الثالث لحجائج جعدان لأبناء ولاية ثمريت، والشوط الرابع للقايا مفتوح لأبناء سلطنة عُمان، جاءت نتائج فئة المحالبة للمجاهيم والعمانيات والضرائب أشواط التحدي: ففي شوط التحدي المجاهيم حصل على المركز الأول سالم بن مسلم الشعشعي، وفي شوط التحدي ضرائب حصل على المركز الأول صالح بن أحمد نوبيه مسن، وفي شوط التحدي عمانيات حصل على المركز الأول يوسف بن أحمد مبخوت زعبنوت، وخلصت نتائج فئة المزائنة للعمانيات والمجاهيم أشواط التحدى للنحو الآتي: حصل على المركز الأول في شوط التحدي جمل العمانيات سعيد بن سعد سعيد جداد، وفي شوط التحدي جمل المجاهيم المركز الأول سعيد بن أحمد الشحي مسن.وجاءت نتائج منافسات بطولة ثمريت للرماية المفتوحة لعام 2025م كالتالي:حصل على المركز الأول في فئة المخضرمين الرامي سالم بن محمد سهيل الحمر، وفي فئة الناشئين جاء في المركز الأول الرامي سعيد بن خميس المقبالي، وفي فئة المجموعات حصل على المركز الأول فريق القسام المكون من الرماة عيسى بن عمير السيابي وعبدالعزيز بن سلطان الشبيبي وعبدالله بن يعقوب الأغبري وذياب بن غاسي الوهيبي، وفي فئة العموم حصل على المركز الأول الرامي سالم بن هويشل الدرعي. وفي منافسات سباق التنافسي في فئة ( الحجائج أبكار أبناء الولاية ) حصلت الناقة «سلطانة» لمالكها على بن سالم السهلي من ولاية ثمريت على المركز الأول، وفي فئة ( الحجائج بكار أبناء المحافظة ) حصلت الناقة «الشاهنية» لمالكها نواف بن غانم البطحري من ولاية شليم على المركز الأول، وفي فئة ( الحجائج جعدان أبناء المحافظة) حصلت الناقة «جماري» لمالكها مهنا بن مبخوت مسن من ولاية ثمريت على المركز الأول، وفي فئة ( اللقايا أبكار أبناء سلطنة عُمان) حصلت الناقة «شواهين» لمالكها سالم بن سعيد مسن من ولاية ثمريت على المركز الأول .وفي الختام قام سعادة أحمد بن حمد المعولي والي ثمريت راعي حفل الختام بتكريم الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف سباقات المهرجان بالإضافة إلى الجهات والأفراد المتعاونين والمساهمين في إنجاح المهرجان.