نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق يفسد حفل تقديم مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مانشستر سيتي إن حريقًا اندلع في أحد الأكشاك خارج ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، قبل أن يستضيف الفريق الإنجليزي منافسه كلوب بروج في المباراة الأخيرة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واندلع الحريق بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي أثناء تقديم سيتي للاعبيه الجدد وتحديدًا المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني).

وقال سيتي في بيان إن «خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث وتم إخماد الحريق الآن، إن سلامة جميع الحاضرين في المباراة الليلة هي أولويتنا القصوى، وبناء على ذلك تم إلغاء جميع الأحداث المخطط أن يستقبلها المدرج الغربي، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد، ووصول الفريق الأول».

ويتعين على سيتي، الذي يحتل المركز 25 في الترتيب، الفوز بالمباراة للوصول لجولة فاصلة من مباراتين لبلوغ دور الـ16.