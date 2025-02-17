جوارديولا يحدد خليفة كيفين دي بروين في مانشستر سيتي

رياض - احمد صلاح - في تطور مثير للاهتمام في عالم كرة القدم، كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن اختياره لخليفة النجم البلجيكي كيفين دي بروين. وفقًا لتقارير صحفية موثوقة، فإن جوارديولا يرغب في ضم فلوريان فيرتز، نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، لتعزيز صفوف الفريق الإنجليزي.

وقد أعلن الصحفي البلجيكي الشهير، ساشا تافوليري، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن جوارديولا يرى في فيرتز الخليفة المثالي لدي بروين. وأضاف تافوليري أن عملية الانتقال قد تتكلف مانشستر سيتي ما لا يقل عن 100 مليون يورو، مما يجعلها واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ النادي.

فلوريان فيرتز، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، يعتبر واحدًا من أكثر اللاعبين موهبة في أوروبا. وقد أظهر أداءً استثنائيًا مع باير ليفركوزن، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى. ومع اقتراب نهاية مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي، يبدو أن فيرتز هو الخيار الأمثل لملء الفراغ الذي سيتركه النجم البلجيكي.

من جهته، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة مانشستر سيتي أو من ممثلي فلوريان فيرتز، لكن التقارير تشير إلى أن المفاوضات جارية بالفعل. ويعتبر هذا الانتقال، إذا تم، خطوة استراتيجية مهمة للسيتي، الذي يسعى للحفاظ على هيمنته على الساحة الكروية الإنجليزية والأوروبية.

يذكر أن كيفين دي بروين، الذي يعد أحد أبرز لاعبي وسط الميدان في العالم، قد قدم مساهمات كبيرة لمانشستر سيتي منذ انضمامه للنادي في عام 2015. ومع تقدمه في العمر، يبدو أن النادي يبحث عن بديل قوي لضمان استمرارية النجاحات.