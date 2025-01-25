نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة الفتح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفيّة أنّ النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ غاب عن تدريبات فريق ​النصر​ السعودي، التي أُقيمت اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الفتح، في ​دوري روشن السعودي​.

رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة الفتح

وقالت صحيفة "الرياضية"، السعوديّة، أن رونالدو غاب عن التدريبات الجماعية الصباحية التي أُقيمت في مقر النادي يوم الجمعة.

واكتفى النجم البرتغالي بإجراء تدريبات استشفائية في النادي الصحي.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب غياب رونالدو، كما لم يصدر النادي بيانًا رسميًا بهذا الشأن، ما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير الفريق عن الأسباب وراء غيابه.