نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها



يحتل ليفربول حاليا صدارة البريميرليج برصيد 53 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 47 نقطة وجاء نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج...

- توتنهام وليستر سيتي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- كريستال بالاس وبرينتفورد الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أستون فيلا ويستهام يونايتد الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد وفولهام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر