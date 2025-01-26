نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- البيت الأبيض يخفف الحظر على توريد قنابل لإسرائيل بوزن 2000 رطل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأن البيت الأبيض أصدر تعليماته للبنتاجون بتخفيف الحظر الذي فرضته إدارة بايدن سابقًا على توريد قنابل من طراز MK-84 بوزن 2000 رطل لإسرائيل.
خلفية الحظر السابق
- في مايو الماضي، قررت إدارة الرئيس جو بايدن وقف تسليم شحنة من القنابل الثقيلة لإسرائيل.
- جاء القرار على خلفية القلق الأمريكي بشأن استخدام هذه القنابل في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين.
تفاصيل الشحنة الجديدة
- سيتم تسليم 1800 قنبلة من طراز MK-84 المعروفة باسم قنابل "المطرقة".
- القنابل كانت مخزنة في الولايات المتحدة وستُنقل إلى إسرائيل عبر شحنة بحرية في الأيام المقبلة.
- البيت الأبيض لم يعلق رسميًا على هذه الخطوة حتى الآن.
ردود الفعل على القرار
- داخل إسرائيل:
- استغل بنيامين نتنياهو وأنصاره القرار السابق بوقف التسليم، للادعاء بوجود "حظر أسلحة" أمريكي على إسرائيل، وهو ما نفته إدارة بايدن.
- في الولايات المتحدة:
- أثار قرار الحظر السابق انتقادات من الجالية اليهودية الأمريكية، التي تميل إلى دعم الحزب الديمقراطي.
- من جهة أخرى، لم يُرضِ القرار الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، التي تنتقد دعم بايدن المستمر لإسرائيل.
الآثار المحتملة للقرار
- على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية:
يهدف القرار إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل بعد توترها بسبب الحظر السابق.
- على الأوضاع في غزة:
إعادة توريد هذه القنابل الثقيلة قد تثير مخاوف جديدة بشأن استخدامها في مناطق مدنية مكتظة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.