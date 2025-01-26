عاجل:- البيت الأبيض يخفف الحظر على توريد قنابل لإسرائيل بوزن 2000 رطل

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأن البيت الأبيض أصدر تعليماته للبنتاجون بتخفيف الحظر الذي فرضته إدارة بايدن سابقًا على توريد قنابل من طراز MK-84 بوزن 2000 رطل لإسرائيل.

خلفية الحظر السابق

في مايو الماضي، قررت إدارة الرئيس جو بايدن وقف تسليم شحنة من القنابل الثقيلة لإسرائيل.

وقف تسليم شحنة من القنابل الثقيلة لإسرائيل. جاء القرار على خلفية القلق الأمريكي بشأن استخدام هذه القنابل في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين.

تفاصيل الشحنة الجديدة

سيتم تسليم 1800 قنبلة من طراز MK-84 المعروفة باسم قنابل "المطرقة".

المعروفة باسم قنابل "المطرقة". القنابل كانت مخزنة في الولايات المتحدة وستُنقل إلى إسرائيل عبر شحنة بحرية في الأيام المقبلة.

البيت الأبيض لم يعلق رسميًا على هذه الخطوة حتى الآن.

ردود الفعل على القرار

داخل إسرائيل: استغل بنيامين نتنياهو وأنصاره القرار السابق بوقف التسليم، للادعاء بوجود "حظر أسلحة" أمريكي على إسرائيل، وهو ما نفته إدارة بايدن. في الولايات المتحدة: أثار قرار الحظر السابق انتقادات من الجالية اليهودية الأمريكية، التي تميل إلى دعم الحزب الديمقراطي.

من جهة أخرى، لم يُرضِ القرار الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، التي تنتقد دعم بايدن المستمر لإسرائيل.

الآثار المحتملة للقرار