شؤون الحرمين توضح شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان القادم 1446

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان القادم 1446، حيث أصدرت هيئة شؤون الحرمين الشريفين بيانًا توضح فيه شروط مكونات سفر الإفطار التي سيتم تقديمها في المسجد الحرام خلال هذا الشهر الفضيل. في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، يشمل البيان تفاصيل مكونات الوجبات الأساسية والإضافية التي ستوزع على الصائمين، بالإضافة إلى حرصها على تأمين وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري. تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة لتوفير بيئة مثالية للمصلين والزوار أثناء أداء مناسكهم، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والراحة.

شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام خلال رمضان القادم 1446

تتسم مكونات الوجبة الأساسية التي سيتم توزيعها على الصائمين في المسجد الحرام هذا العام بتنوعها وجودتها، مما يضمن تلبية احتياجات الصائمين بشكل متكامل وصحي تشمل الوجبة الأساسية المكونات التي توفر تغذية متكاملة للصائمين وتشمل:

– تمر منزوع النوى: يعد التمر من أهم المكونات الأساسية، فهو مصدر رئيسي للطاقة والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالقوة بعد يوم طويل من الصيام.

– خبز شريك أو فتوت: يقدم الخبز بأنواعه المتنوعة عنصرًا غنيًا بالكربوهيدرات التي تساعد على توفير الطاقة.

– زبادي: يُعتبر الزبادي من المصادر الجيدة للبروتين والكالسيوم، ويساعد في تحسين الهضم بعد الصيام.

– دقة مديني: وهي صلصة تقليدية تضيف نكهة مميزة للوجبة.

– عبوة ماء 200 مل: الماء يعد من المكونات الأساسية التي تساعد في تعويض نقص السوائل في الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام

المكونات الإضافية في سفر الإفطار:

إلى جانب المكونات الأساسية، توفر شؤون الحرمين مجموعة من المكونات الإضافية التي تساهم في تنوع وجبة الإفطار وتلبية رغبات الصائمين تتضمن المكونات الإضافية التي ستوزع على الصائمين خلال رمضان ما يلي:

– عصير تركيز 100%: يوفر العصير الطازج مصدرًا طبيعيًا للفيتامينات التي تعزز من المناعة وتساعد في تجديد النشاط.

– مكسرات بدون قشور: تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتينات.

– كب كيك: يتم تقديم الكب كيك كحلوى لذيذة تناسب جميع الأذواق.

– فطيرة مالحة أو حالية: تقدم الفطائر بنكهتين مختلفتين لتلبية احتياجات جميع الأذواق.

– معمول: نوع آخر من الحلويات التقليدية التي تشتهر في رمضان.

– قشطة: تضيف القشطة طعمًا غنيًا ومميزًا للوجبات.

– تمر محشي: يعد التمر المحشي من الحلويات التي تجمع بين الفوائد الغذائية والنكهة الشهية.

– وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة:

في إطار اهتمامها بصحة المصلين والزوار، حرصت شؤون الحرمين على تقديم وجبات صحية مخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة داء السكري، لضمان عدم تأثير الإفطار على صحتهم.

تُخصص شؤون الحرمين نسبة 20% من الوجبات للأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري، لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية. يتم إعداد هذه الوجبات بعناية بحيث تكون منخفضة في السعرات الحرارية، مما يساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى الصائمين. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير 30% من الوجبات للجهات الخيرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، مما يعكس التزام المملكة بتقديم الدعم للمحتاجين في شهر رمضان. شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام

مزايا تنظيم سفر الإفطار في المسجد الحرام:

تنظيم شؤون الحرمين لوجبات الإفطار في المسجد الحرام يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات عالية الجودة للزوار والمصلين، ويعزز من تجربة رمضان في الحرم الشريف منها:

– توفير الراحة والصحة: تساعد الوجبات المتنوعة في تلبية احتياجات الصائمين الصحية والتغذوية، مما يضمن لهم الإفطار الكامل والمتوازن.

– مراعاة احتياجات الجميع: من خلال تقديم وجبات منخفضة السعرات لأصحاب الأمراض المزمنة، يظهر اهتمام خاص بالفئات التي تحتاج إلى رعاية صحية إضافية.

– تنظيم متقن: يتم تحضير وتوزيع الوجبات وفق معايير دقيقة تضمن النظافة والراحة لجميع المصلين والزوار.

– دعم العمل الخيري: تخصيص وجبات للجهات الخيرية يساهم في مساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم في شهر رمضان المبارك.

توضح شؤون الحرمين كل عام شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام، مما يعكس حرص المملكة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. من خلال تقديم وجبات متكاملة ومتنوعة، تراعي احتياجات الصائمين الصحية، تُسهم المملكة في تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان. إن تأمين وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة وتخصيص نسبة من الوجبات للجهات الخيرية يعد جزءًا من التزام المملكة برؤية شاملة تهدف إلى رفاهية الجميع.

شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام

شروط مكونات سفر الإفطار في المسجد الحرام