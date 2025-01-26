نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ويتصدر الفريق الجنوبي "نابولي" ترتيب الكالتشيو برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط، عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان والذي يمتلك في رصيده 47 نقطة، من 20 مواجهة.

ترتيب الكالتشيو 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

1-نابولي -22 مباراة - 53 نقطة.

2-إنتر ميلان - 20 مباراة - 47 نقطة.

3-أتالانتا - 22 مباراة - 46 نقطة.

4-لاتسيو - 21 مباراة - 39 نقطة.

5-يوفنتوس - 22 مباراة - 37 نقطة.

6-بولونيا - 21 مباراة - 34 نقطة.

7-فيورنتينا - 20 مباراة - 33 نقطة.

8-ميلان - 20 مباراة - 31 نقطة.

9-روما - 21 مباراة -27 نقطة.

10-تورينو - 22 مباراة - 26 نقطة.

11-اودينيزي - 21 مباراة - 26 نقطة.

12-جنوى - 21 مباراة - 23 نقطة.

13-كومو - 22 مباراة - 22 نقطة.

14-إمبولي - 22 مباراة - 21 نقطة.

15-كالياري - 22 مباراة - 21 نقطة.

16-بارما - 21 مباراة - 20 نقطة.

17-ليتشي - 21 مباراة - 20 نقطة.

18-هيلاس فيرونا - 21 مباراة - 19 نقطة.

19-فينيزيا - 21 مباراة - 15 نقطة.

20-مونزا - 21 مباراة - 13 نقطة.