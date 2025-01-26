نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل لقاءات 26-01-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في احتلال صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف وجاء النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 18 هدف حتى الآن.

يحتل أليكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 17 هدف بينما بنما يحتل كريس وود نجم نوتنجهام فورست المركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 14 هدف.

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل لقاءات 26-01-2025

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - محمد صلاح - ليفربول - 19 هدف

2 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 18 هدف

3 - اليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 17 هدف

4 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 14 هدف

5 - كول بالمر - تشيلسي - 14 هدف

6 - برايان مبيومو - برينتفورد - 13 هدف

7 - جاستين كلوفيرت - بورنموث - 11 هدف

8 - أولي واتكينز- أستون فيلا - 10 أهداف

9 - ماثيوس كونها - وولفرهامبتون - 10 أهداف

10 - يوان ويسا - برينتفورد - 10 أهداف