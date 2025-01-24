نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تورينو وكالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو مع نظيره فريق كالياري اليوم الجمعة الموافق 24 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد اولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة تورينو وكالياري

وتنطلق صافرة بداية مباراة تورينو وكالياري مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكالياري

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6