أول رئيس جمهورية مثلي الجنسية يعلق على قرارات ترامب بشأن المثليين

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس اللاتفي إدوارد رينكيفيتش عن أمله في ألا "يصل الأمر إلى حد بعيد" فيما يخص قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مجتمع المثليين.

جاء ذلك خلال حوار مع الرئيس اللاتفي للقناة الرابعة البريطانية، حيث سألته المذيعة: "لقد دخلت التاريخ بوصفك أول رئيس جمهورية مثلي الجنس بشكل معلن في العالم"، فأجاب رينكيفيتش: "كان ذلك منذ زمن طويل"، وبشأن التغييرات التي يقوم بها ترامب بشأن المثليين قال رينكيفيتش: "أتمنى ألا يصل الأمر إلى حد بعيد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بإلغاء مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في الحكومة الفيدرالية، والذي بموجبه سيتم إلغاء جميع المناصب في إطار هذه المبادرات بالهيئات الحكومية الفيدرالية خلال 60 يوما