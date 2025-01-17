تشكيل النصر الرسمي أمام التعاون في دوري روشن السعودي

وتبدأ صافرة مباراة النصر والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق التعاون بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012