نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيول وبلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول نظيره فريق بلد الوليد اليوم الجمعة الموافق 17 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ستيج فرونت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة إسبانيول وبلد الوليد

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيول وبلد الوليد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبلد الوليد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

