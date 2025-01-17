نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يحسم موقفه من تجديد عقد مدافعه أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، عن رغبته في تجديد عقد مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، خلال الفترة المقبلة.

هانسي فليك: أراوخو من أفضل المدافعين في العالم

وتحدث الألماني فليك في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام خيتافي، عن مدافعه الأوروجوياني، قائلًا "أتمنى وأتوقع أن يوقع رونالد أراوخو عقدًا جديدًا معنا".

وأضاف مدرب برشلونة، "نحن على الطريق الصحيح، رونالد مختلف ويمتلك مهارات دفاعية مميزة ويعد من أفضل المدافعين في العالم".

وينتهي عقد المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر 25 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم القادم، وتحديدا في 30 يونيو 2026.

ويستعد النادي الكتالوني لمواجهة قوية أمام فريق خيتافي غدا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب جدول الليجا، برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد، والذي يمتلك في رصيده 44 نقطة.