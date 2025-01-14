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أحمد جودة - القاهرة - غموض الإصابات يلاحق النادي الأهلي...إليك أبرز التطورات الطبية في مستشفى الأهلي..غموض الإصابات يلاحق الأهلي.. تطورات طبية مثيرة في ملف المصابين في النادي الأهلي.

10 لاعبين داخل مستشفى الأهلي الإصابات تضم التشكيله الكاملة

كشف طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، عن مستجدات الإصابات المتلاحقة التي طالت فريقه مؤخرًا، والتي شملت عشرة لاعبين، مما أثار العديد من التساؤلات حول قدرة الفريق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

"حالته مطمئنة ولكن الغياب محتمل" تعرف على حالة وسام أبو علي الصحية

أكد جاب الله أن وسام يتمتع بحالة صحية جيدة بعد خضوعه لكافة الفحوصات، والتي جاءت مطمئنة.

رغم جاهزيته الطبية للمشاركة في مباراة الجونة، فإن القرار النهائي حول مشاركته سيتم اتخاذه بالتنسيق مع المدرب كولر في مران الثلاثاء.

الطبيب أوضح أن حالة وسام الحالية لا ترتبط بأي أزمات صحية سابقة، مشيرًا إلى أن ما حدث له في كوت ديفوار يعود إلى الإجهاد والظروف المناخية القاسية.

الأهلي

تحديات جديدة لخط الدفاع والهجوم في النادي الأهلي

أكرم توفيق، الذي يعاني من آلام أسفل الساق، ينتظر نتائج الأشعة لتحديد موقفه، فيما يُجري مروان عطية اختبارًا طبيًا يحدد إمكانية عودته للتدريبات.

أما عمر كمال، فهو في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ولكن فرص مشاركته في المباراة المقبلة لا تزال ضعيفة.

مفاجآت في ملف الإصابات الطويلة في النادي الأهلي

طاهر محمد طاهر لن يكون جاهزًا قبل ثلاثة أسابيع، وقد يمتد غيابه إلى أربعة، بينما يحيى عطية الله، الذي بدأ يتحسن بعد زوال التورم، يحتاج إلى شهرين قبل العودة.

عمليات جراحية وبرامج تأهيلية صارمة داخل الأهلي

رضا سليم يستعد للسفر إلى النمسا لإجراء جراحة في الركبة، ويخضع حاليًا لجلسات تأهيلية مكثفة.

أما كريم فؤاد، فهو في الجزء الأخير من المرحلة الثانية من علاجه، ومن المتوقع استشارة طبيبه المعالج بعد شهر لتقييم حالته.

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تأهب رغم الظروف الصعبة داخل جدران النادي الأهلي

و رغم سلسلة الإصابات، يبقى الجهاز الطبي في الأهلي واثقًا من استعادة اللاعبين لياقتهم تدريجيًا، مع الإشراف المستمر على برامج العلاج والتأهيل.

الضغوط تتزايد مع اقتراب المواجهات القادمة، لكن الفريق يأمل في تجاوز العقبات بفضل تكاتف الجهود الطبية والفنية.

هل ينجح الأهلي في تجاوز الأزمة؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.