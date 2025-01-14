نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع عرضه لتجديد حمزة علاء بإمتيازات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي وعدت حمزة علاء ببعض الامتيازات في حال موافقته على العرض المقدم للتجديد.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضى للنادي عرض على حمزة علاء رفع راتبه من ٣ مليون جنيه إلى ٨ مليون جنيه مع إلغاء نسبة المشاركة وبعض الامتيازات الأخرى كالمكافآت وخلافه.

وأضاف شبانة بأن الحارس طلب مهله للتفكير خاصة وإنه يمتلك عروض خارجية ويرغب في خوض تجربة الإحتراف.

