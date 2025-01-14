الرياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة دفاعية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد ربيعة مدافع نادي سموحة على أعتاب الإنتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع الغندور خلال برناجه ستاد المحور:" مصدر بنادي سموحة أكد دخول النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب محمد ربيعة مدافع سموحة في الانتقالات الشتوية".

وأضاف:" المصدر أكد أن اللاعب رحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر في الفترة الحالية والمفاوضات تسير بشكل إيجابي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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