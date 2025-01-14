نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة دفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد ربيعة مدافع نادي سموحة على أعتاب الإنتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع الغندور خلال برناجه ستاد المحور:" مصدر بنادي سموحة أكد دخول النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب محمد ربيعة مدافع سموحة في الانتقالات الشتوية".

وأضاف:" المصدر أكد أن اللاعب رحب بشكل كبير للانضمام إلى صفوف الأحمر في الفترة الحالية والمفاوضات تسير بشكل إيجابي".