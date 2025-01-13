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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وسام ابوعلي لاعب الفريق يستكمل اليوم الفحوصات الطبية والتحاليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

طبيب الأهلي يكشف اخر تطورات الحالة الصحية لوسام أبو علي

وأوضح أن اللاعب حالته مطمئنة ولا تدعو لإي قلق وإنه تواجد في النادي صباح اليوم، واطمأن الجهاز الفني والطبي على حالته، قبل أن يتوجه لاستكمال الفحوصات.



كان وسام قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح أمس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

